Мир 04 января 2024, 01:33 Украина опозорила «чудо-оружие» Запада MWM: Украина ударила по репутации западного ВПК Unsplash

Читать 360tv в

Высокие потери западной техники на Украине негативно сказались на репутации американского военно-промышленного комплекса (ВПК) США. Журналисты Militatary Watch Magazine включили этот пункт в «топ-10 военных событий 2023 года».

Многие годы западная военная техника преподносилась как ведущая в мире. Украинский конфликт развеял эти мифы и теперь рискует подорвать репутацию всего ВПК стран Запада.

Реклама

ВСУ не помог даже отказ от демонтажа засекреченного оружия. Такое решение не спасло французские и немецкие военные машины от уничтожения российской армией. Более того — украинцы держат американские танки Abrams вдали от линии фронта, чтобы не опозорить основой боевой танк США.

«Все вышеупомянутые средства настойчиво подавались на Западе как чудо-оружие, которое переломит ситуацию на поле боя, однако их невпечатляющий результат во многом повторяет печальный опыт тех же „Леопардов“ и „Абрамсов“ в Сирии и Ираке», — отметили журналисты.

Первый немецкий танк Leopard российские войска уничтожили уже через несколько недель после его использования. Американские М-1 Abrams приносят ВСУ больше проблем, чем пользы, отметили журналисты. Причина — в хрупких фильтрах двигателя, которые нужно чистить каждые 12 часов.