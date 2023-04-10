Мир 10 апреля 2023, 16:06 Украина окажется без ракет для своих ПВО к началу мая WSJ написала, что ракеты для ПВО Украины могут закончиться к 3 мая РИА «Новости»

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Украинские войска могут остаться без боеприпасов для систем противовоздушной обороны уже к 3 мая. Об этом написал газета The Wall Street Journal со ссылкой на рассекреченные документы Пентагона.

«Согласно предполагаемому секретному слайду презентации Пентагона от 28 февраля, Украина полностью истощит свой запас ракет для „Буков“ к 13 апреля, а ракет для С-300 — к 3 мая при нынешних темпах потребления», — сказано в публикации, которую процитировал RT.

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Авторы материала заявили, что часть критической инфраструктуры страны может быть не защищена в случае отсутствия боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов. В частности, в такой ситуации могут оказаться свыше 40 объектов в Киевской области и двух других регионах на юго-западе государства.

Ранее СМИ допустили отмену весеннего контрнаступления ВСУ при недостатке боеприпасов. Еще одна сложность, с которой столкнулись высшие военные чины Украины, — недостаточное количество моральных и физических сил у солдат.