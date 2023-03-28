Мир 28 марта 2023, 02:28 Украина оказалась в шаге от массовых репрессий против православных христиан Гаврилов: Украина стоит в одном шаге от массовых репрессий против православных христиан РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Сергей Гаврилов считает, что киевский власти будут преследовать монахов других монастырей вслед за Киево-Печерской лаврой. По его мнению, Украина находится в одном шаге от массовых и жестоких репрессий против православных христиан. Цитату привела «Парламентская газета».

В качестве примера президент Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия привел Почаевскую лавру — не такую известную, но тоже православную организацию, у которой в 2023 году закончился срок аренды.

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Там, по мнению заместителя координатора межфракционной рабочей группы Государственной Думы по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей, неонацисты могут действовать более жестоко. Дело может дойти вплоть до физического устранения монахов.

По мнению депутата, то же самое будет вершиться не только в отношении больших монастырей, но и небольших обителей и тысяч храмов на Украине, которые исповедуют каноническое православие.

«Поэтому не исключаю, что там мы можем увидеть массовые случаи насилия над священниками и монахами, массовое кровопролитие и репрессии в отношении тех верующих, которые считают себя частью канонической православной церкви», — заключил Гаврилов.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предрекла трагические последствия борьбы с УПЦ на Украине. По ее мнению, борьба украинских властей с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) вышла на новый уровень.