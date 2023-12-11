Мир 11 декабря 2023, 11:16 Украина оказалась под угрозой потери двух главных союзников — СМИ FT: Зеленский и Украина могут остаться без помощи двух главных союзников Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Президент Украины Владимир Зеленский может остаться без поддержки США и Евросоюза к концу текущей недели. К такому выводу пришли авторы газеты Financial Times.

«Зеленский может закончить эту неделю, наблюдая за тем, как два его самых важных союзника отказываются от возобновления финансовой помощи», — указало издание.

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Послы стран ЕС провели 10 декабря переговоры по финансовой помощи Украине. Обсуждение продолжалось более 14 часов и было продуктивным, но у сторон остались серьезные разногласия по вопросу реструктуризации бюджета, сообщили источники FT.

Евросоюз планирует направить Украине 20 миллиардов евро в ближайшие четыре года и дополнительно предусмотреть в бюджете еще 50 миллиардов для макрофинансовой помощи стране до 2027 года, однако инициативу блокирует Венгрия. По словам официальных лиц республики, их позицию по Украине поддерживают и другие страны ЕС. Назвать эти государства в Венгрии отказались, сообщили авторы Financial Times. В Брюсселе же заявили, что все остальные 26 стран Евросоюза полностью поддерживают Украину и найдут возможность выделить необходимую сумму.

США планировали направить многомиллиардную помощь Украине, однако сенат заблокировал соответствующий законопроект. Рассмотрение инициативы поддержали 49 сенаторов, 51 выступил против. Республиканцы в конгрессе заявили, что не одобрят поддержку Украины, пока администрация президента США не изменит подход к защите американской границы.