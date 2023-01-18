Мир 18 января 2023, 00:34 Украина оказалась на пороге межконфессионального конфликта — Небензя Постпред РФ при ООН Небензя: Украина оказалась на пороге межконфессионального конфликта Pxhere

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Украина оказалась на пороге межконфессионального конфликта из-за действий Киева в отношении Украинской православной церкви (УПЦ). Такое мнение высказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщил ТАСС. На заседании Совбеза организации он отметил, что подобного конфликта современная Европа еще не видела.

«Очередным направлением репрессивной политики Киева стала война с канонической Украинской православной церковью. Украина оказалась на пороге масштабного межконфессионального конфликта, которого история современной Европы еще не видела», — сказал Небензя.

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Он отметил, что власти Украины при поддержке кураторов с Запада уже давно взяли курс на подрыв канонической УПЦ в стране.

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Небензя также сообщил, что УПЦ не обращалась к российской стороне с просьбой о проведении заседания и не уполномочивала Россию выступать от ее имени в ООН. Небензя добавил, что Россия не говори от имени УПЦ.

«И это только лишний раз подтверждает тот факт, что УПЦ не подчиняется России, как бы киевский режим ни пытался доказать обратное», — сказал российский постпред при ООН.

Также Россия призвала ООН оказать активное содействие в освобождении правозащитницы Елены Бережной. Сейчас женщина содержится под стражей на Украине. Небензя отметил, что российская сторона неоднократно обращала внимание генсека и членов Совбеза «на этот вопиющий случай».