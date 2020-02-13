Украина оказалась крупнейшим импортером российского картофеля

Крупнейшим импортером российского картофеля в 2018 году оказалась Украина. Она закупила 129,7 тысячи тонн, то есть более 87% от всего экспорта.

Азербайджан приобрел 11 тысяч тонн, Белоруссия — 2,9 тысячи тонн, Казахстан — 1,7 тысячи, а Сербия — 1,2 тысячи. За период с января по ноябрь 2019 года Украина закупила 144 тысячи тонн картофеля из России, Азербайджан — 76,1 тысячи тонн, Молдова — 15,9 тысячи, Сербия — 7,3 тысячи, а Белоруссия — 6,5 тысячи тонн.

Отмечается, что за последние 10 лет российский экспорт картофеля вырос на 255,2%.