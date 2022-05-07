Украина ограничила экспорт гречки, риса и овса

Украинские власти для предотвращения продовольственного кризиса ввели ограничения на экспорт гречки, риса и овса. Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, его слова привел ТАСС.

«Ограничения будут действовать на время военного положения», — заявил украинский чиновник.

Правительство Украины в марте расширило перечень товаров, для экспорта которых требуется лицензия. В обновленный список вошли пшеница, кукуруза, мясо, яйца, подсолнечное масло. Введены квоты на вывоз крупного рогатого скота, соли, сахара, ржи, проса и мясных субпродуктов.

За время проведения спецоперации Россия доставила на Украину более 18 тысяч тонн гуманитарных грузов и провела почти тысячу гуманитарных акций. Помощь людям Донбасса и Украины собирают по всей стране, в регион едут грузовики с продуктами, товарами первой необходимости и даже игрушками для детей. Также в освобожденные районы привозят медикаменты и медицинские изделия.