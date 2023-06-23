23 июня 2023, 15:25
Украина обвинила Запад в своих неудачах при контрнаступлениии
Подоляк обвинил Запад в отсутствии успехов контрнаступления ВСУ
Советник украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что пока киевский режим уговаривал Запад дать ему оружие, Россия выстраивала оборону. Такое мнение он высказал на своей странице в Twitter
«За время, потраченное на то, чтобы убедить наших партнеров предоставить необходимое вооружение, были построены российские укрепления, созданы линии обороны с глубокими окопами, система минных полей. Сегодня, чтобы прорвать российский фронт, требуется разумный и взвешенный подход», — написал он.
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По его словам, не следует ждать от контрнаступления экшена, в реальности все происходит не так, как в голивудском блокбастере. Подоляк рассказал, что украинская армия сейчас подготавливает поле боя.
Украинское контрнаступление началось 4 июня. По данным российских властей, ВСУ в результате него уже понесли большие потери. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что на одном из направлений активность противника снизилась, он проводит перегруппировку.
Украина
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