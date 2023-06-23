Мир 23 июня 2023, 15:25 Украина обвинила Запад в своих неудачах при контрнаступлениии Подоляк обвинил Запад в отсутствии успехов контрнаступления ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Советник украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что пока киевский режим уговаривал Запад дать ему оружие, Россия выстраивала оборону. Такое мнение он высказал на своей странице в Twitter

«За время, потраченное на то, чтобы убедить наших партнеров предоставить необходимое вооружение, были построены российские укрепления, созданы линии обороны с глубокими окопами, система минных полей. Сегодня, чтобы прорвать российский фронт, требуется разумный и взвешенный подход», — написал он.

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По его словам, не следует ждать от контрнаступления экшена, в реальности все происходит не так, как в голивудском блокбастере. Подоляк рассказал, что украинская армия сейчас подготавливает поле боя.

Украинское контрнаступление началось 4 июня. По данным российских властей, ВСУ в результате него уже понесли большие потери. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что на одном из направлений активность противника снизилась, он проводит перегруппировку.