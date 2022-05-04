Украина обвинила Венгрию в планах захватить часть территории страны

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов обвинил Венгрию в планах захвата части территории страны после начала спецоперации России. Заявление чиновник сделал в рамках телемарафона, его слова процитировало издание «Украина.ру».

«Она почему-то считала, что может забрать часть своей территории», — заявил Данилов.

Посольство Венгрии на Украине отреагировало на слова секретаря СНБО, разместив пост в соцсети. Дипломаты выразили возмущение высказыванием Данилова в отношении Венгрии и заявили о разжигании ненависти против венгерского народа.

«Эти утверждения о Венгрии содержат необоснованные, ложные обвинения, которые разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии в украинском общественном мнении. <…> Мы решительно отвергаем и осуждаем лживые наветы, которые прозвучали против Венгрии, а также намерения, которые стоят за ними», — написало посольство.

Дипломаты призвали секретаря СНБО отказаться от своих слов и потребовали объяснений от «компетентных руководителей Украины».