19 июня 2023, 19:02
Украина обвинила Венгрию в изоляции переданных из России военнопленных
МИД Украины пожаловался на «изоляцию» Венгрией переданных ей из России пленных
Венгрия держит переданных ей Россией военнопленных ВСУ в изоляции и не позволяет представителям Украины с ними связаться. Об этом заявил представитель украинского министерства иностранных дел Олег Николенко, слова которого приводит издание «Европейская правда».
«Все попытки украинских дипломатов в течение последних дней установить прямой контакт с украинскими гражданами не имели успеха», — отметил Николенко.
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Он также сослался на жалобы родственников солдат и обратил внимание, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе военнослужащих ВСУ в Венгрии не соответствуют действительности.
«Фактически они содержатся в изоляции», — подчеркнул представитель МИД.
Дипломат счел подобные действия венгерской стороны возможным нарушением положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
В свою очередь глава администрации премьер-министра страны Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил, что Украина в ответ на поддержку нарушает права венгерского меньшинства в Закарпатье.
Венгрия
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Украина
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