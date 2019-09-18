Украина обвинила Россию в срыве «нормандского» саммита

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, что украинский президент Владимир Зеленский был готов встретиться в «нормандском» формате 17 сентября, однако у России возникли «технические причины»и саммит не состоялся.

«Вы знаете, что президент Зеленский был готов встретиться (в „нормандском“ формате — прим. ред.), и эта встреча должна была состояться вчера (17 сентября — прим. ред.). К сожалению, Российская Федерация в этот раз по техническим причинам не смогла принять участие», — приводит «Интерфакс» слова выступления Пристайко на на совместном заседании комитетов Верховной Рады по вопросам внешней политики и интеграции Украины с ЕС.

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Министр отметил, что французская и немецкая делегации были готовы к этой встрече.

Также Пристайко подчеркнул, что украинская сторона продолжит работу, чтобы все лидеры смогли найти время для участия в саммите.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что сейчас обсуждается вопрос о подписании «формулы Штайнмайера», которая подразумевает принятие Украиной закона об особом статусе Донбасса.