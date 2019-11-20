Украина обвинила Россию в пропаже унитазов и розеток с возвращенных кораблей

Россия вернула украинским коллегам два катера и буксир, которые пограничники задержали в Керченском проливе. Командующий ВМС Украины адмирал Воронченко пожаловался, что теперь украинские корабли потеряли ход, а кроме того, с них пропали плафоны, розетки и даже унитазы.

По словам адмирала, катера и буксир приходится тянуть, своим ходом корабли не идут. Поэтому плывут они очень медленно: только после обеда караван приблизился к украинским территориальным водам неподалеку от Одессы.

«Они своим ходом не идут. Россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы! Так что мы сейчас все покажем, всему миру варварское отношение россиян к этому», — заявил адмирал.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк тем временем заявил, что никакого «акта доброй воли» в передаче Россией арестованных кораблей он не увидел. В Facebook глава Минобороны в очередной раз назвал Москву агрессором.

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Корабли ВМС Украины — точнее, два катера, «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу», названный министром обороны «непокоренным» — были задержаны в районе Керченского пролива. Корабли арестовали за нарушение границы.

Это произошло в ноябре 2018 года. Теперь Россия в качестве жеста доброй воли и примирения вернула их Киеву. На Украине жест не оценили: Россия все равно осталась агрессором, кроме того в Киеве потребовали от России заплатить за портовое имущество, оставшееся в Крыму.