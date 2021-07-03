Украина обвинила Россию в игнорировании сигнала SOS с терпящего бедствие судна

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что российские корабли проигнорировали сигнал SOS, который посылал экипаж рыболовецкого судна. У него отказал двигатель в Черном море.

Об этом сообщили на сайте Минобороны. Там отметили, что Россия сообщила недостоверную информацию, заявив об отправке ракетного катер Черноморского флота на помощь терпящему бедствие судну. В Минобороны назвали это заявление информационным вбросом.

«Ракетный крейсер «Ивановец» и пограничный сторожевой корабль «Безупречный» пограничной службы ФСБ России к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала «SOS», — сказано в сообщении.

Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко отметил, что капитан рыболовецкого судна сам отказался от помощи россиян.

«Судовладелец <…> принял решение не привлекать дополнительные силы от российской стороны, а отправить из Очакова спасательный буксир», — пояснил он Пятому каналу.

Кравченко также добавил, что авария произошла в зоне, где не было штормовых условий. Держалась хорошая погода, жизни людей и сохранности экологии угрозы не было. Национальный центр управления обороной уточнил, что ракетный катер «Ивановец» отправился к терпящему бедствие украинскому судну. Экипаж подал сигнал SOS после отказа двигателя.

Позже появилась информация о том, что на помощь рыбакам идет украинский буксир, который затем отбуксировал судно в порт Очакова.