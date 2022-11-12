Мир 12 ноября 2022, 12:28 Украина обвинила Россию в «голодных играх» Глава МИД Украины Кулеба призвал не позволять России играть с миром в «голодные игры» РИА «Новости»

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Мировое сообщество должно надавить на Россию в вопросе продовольственного соглашения по вывозу зерна из черноморских портов Одессы. Об этом на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Камбодже заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, сообщило агентство Reuters.

«Нужно помешать России устраивать голодные игры со всем миром! Призываю членов Ассоциации сделать для этого все возможное», — сказал глава украинского ведомства.

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Кулеба подчеркнул, что присутствие российской стороны в зерновой сделке недостаточное.

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В июле в Стамбуле Россия, Турция, Украина и ООН заключили продовольственное соглашение. Первая часть контракта касалась беспрепятственного выхода сухогрузов с украинским зерном через черноморские порты в Одессе.

Вторая — снятия ограничения на экспорт российского продовольствия и удобрений на международный рынок. Однако Евросоюз и США не способствовали выполнению условий российской части сделки.

Глава продовольственной программы ООН Дэвид Бизли признал, что миру не справиться без российской сельхозпродукции. Он заявил о необходимости продлить действие зернового соглашения, истекающего 19 ноября.