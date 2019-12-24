Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США

Военные Украины отметили, что инцидент произошел 23 декабря. Имитация произошла накануне, 23 декабря. По мнению ВСУ, российские самолеты целились в ракетный эсминец «Росс», который направлялся на Украину. Они уточнили, что Россия совершила типичный маневр авиационного удара и вернула бомбардировщики на базу.

«Демонстрации силы стала уже обычным методом влияния России на западные страны», — подчеркнули в ВСУ.