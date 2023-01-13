Мир 13 января 2023, 04:49 Украина обвинила россиян в «краже» имени Сергея Королева Глава офиса президента Украины Ермак: болотные украли имя Королева и всю историю РИА «Новости»

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Украина в очередной раз обвинила Россию в «краже» имен известных людей. Глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram-канале напомнил о дне рождении Сергея Королева и назвал его украинским инженером.

«Сегодня день рождения украинского инженера Сергея Королева. Гений ракетостроения, он осуществил мечту человечества о космосе. Выдающийся человек», — написал Ермак.

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По словам главы офиса, «болотные» всегда стремились украсть имена таких людей и всю историю. «Болотными» Ермак называет советских или российских людей.

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Последние годы украинские власти не раз пытались использовать имя Королева для борьбы с советским прошлым. Россия считает такие высказывания смешными, называя Королева общим достоянием стран Советского Союза.

На Украине продолжается декоммунизация страны. Две станции метро в Киеве получили новые названия. Украинцы поддержали переименование станции метро «Дружбы народов» в «Зверинецкую», а «Площади Льва Толстого» — в «Площадь Украинских героев».