Мир 21 января 2024, 14:24 Украина обвинила Польшу в нарушении соглашения о прекращении блокады Украина сообщила, что Польша принимает число автомобилей меньше согласованного Dominika Zarzycka / Global Look Press

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После разблокирования пунктов пропуска Польша принимает с Украины меньше грузовиков, чем изначально декларировала. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил представитель Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин.

«На границе с Польшей все пункты пропуска заработали, однако совсем не в том режиме, который указывали в меморандуме. Например, КПП „Дорохуск“ может принимать по 600 машин, но по факту выходит около 500. Или в „Краковце“, который пропускает до 200 машин, хотя есть возможность увеличить число до 500», — сказал он.

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Балин отметил, что перед забастовкой польских перевозчиков в течение трех месяцев сохранялась точно такая же ситуация.

«КПП тогда принимали всего 50% от максимальной возможности. Мы надеемся, что Погранслужба Польши еще не вошла в свой ритм, но если ситуация продолжится, то мы проинформируем компетентные органы», — добавил представитель ассоциации.

В начале января стало известно о блокировании польскими фермерами проезда украинских грузовиков на КПП «Медика — Шегини». Тогда в очереди находились до 800 большегрузов.