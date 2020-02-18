Украина обвинила ЛНР в наступлении на линии разграничения
В пресс-службе Операции Объединенных сил (ООС) Украины заявили, что военные самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление в районе населенных пунктов Орехово, Новотошковское, Крымское и Хутор Вольный на линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу ООС Украины.
ООС заявила о начале наступательных действий со стороны ЛНР утром 18 февраля. По данным ООС, военные открыли огонь из пулеметов, гранатометов и минометов. Эти орудия запрещены минскими соглашениями.
«Они перешли на активные наступательные действия и попытались прорваться через линию соприкосновения», — заявили в ООС.
Также сообщается, что боевые действия продолжаются.