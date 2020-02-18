Украина обвинила ЛНР в наступлении на линии разграничения

ООС заявила о начале наступательных действий со стороны ЛНР утром 18 февраля. По данным ООС, военные открыли огонь из пулеметов, гранатометов и минометов. Эти орудия запрещены минскими соглашениями.

«Они перешли на активные наступательные действия и попытались прорваться через линию соприкосновения», — заявили в ООС.

Также сообщается, что боевые действия продолжаются.