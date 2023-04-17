17 апреля 2023, 21:49
Украина обвинила группу «Вагнер» в посягательстве на территориальную целостность
Офис генпрокурора Украины предъявил обвинение ЧВК «Вагнер» и отдельным участникам группы
Офис генпрокурора Украины сообщил о предъявлении обвинений ЧВК «Вагнер» в посягательстве на территориальную целостность страны. Об этом украинское ведомство сообщило в Telegram-канале.
«В ходе расследований сообщено о подозрении руководителю ЧВК „Вагнер“ и руководителю одного из его подразделений по фактам ведения агрессивной войны и посягательства на территориальную целостность Украины», — говорится в сообщении.
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Также предъявлены обвинения отдельным участникам частной военной компании. Обстоятельства дел проверят в рамках расследования уголовных производств.
ЧВК «Вагнер» принимает активное участие в боях за освобождение Артемовска, сообщили в Минобороны России. Штурмовым отрядам помогают подразделения ВДВ.
Украина
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