Мир 31 августа 2023, 23:53 Украина обвинила Германию в страхе перед Россией Секретарь СНБО Данилов: Германия не поставляет Киеву Taurus из-за страха РИА «Новости»

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов предположил, что Германия не поставляет Украине дальнобойные ракеты Taurus из-за страха перед Россией. Такое заявление чиновник сделал в интервью немецкой газете Die Welt.

«Некоторые боятся разозлить Россию, что, на наш взгляд, абсолютно неправильно. Хочу напомнить, что некоторое время назад Гитлера тоже все боялись, и чем это закончилось, известно», — заявил Данилов.

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В августе стало известно, что более половины немцев выступили против поставки ракет Taurus Украине. По результатам исследования института изучения общественного мнения Forsa, против высказались 66% опрошенных. Отправку ракет поддержали только 28% респондентов. При этом 48% немцев не верят, что новое вооружение поможет Украине победить.

Максимальная дальность действия Taurus — 500 километров.