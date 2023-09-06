Мир 06 сентября 2023, 11:18 Украина обсудит с иностранными компаниями наращивание производства оружия Кулеба: Украина обсудит с зарубежными компаниями наращивание производства оружия Министерство обороны Украины

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Украина проведет форум оборонной промышленности, на котором планирует обсудить с иностранными компаниями значительное наращивание производства оружия. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью немецкому телеканалу Welt.

По словам министра, форум оборонной промышленности собираются провести на Украине в конце сентября. В мероприятии должны принять участие немецкие производители, отметил Кулеба.

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«У нас есть список пожеланий, который мы передадим германскому правительству», — сказал глава украинского МИД.

В ближайшие месяцы речь пойдет о совместном выпуске артиллерийских снарядов, запчастей и других суперсовременных боевых систем, в которых нуждаются ВСУ, сообщил министр. От этого получат выгоду украинские и иностранные компании, а также европейская безопасность, заявил Кулеба.

Он добавил, что главное внимание Украина планирует уделять строительству беспилотных летательных аппаратов, которые будут эффективны и одновременно просты в конструкции. По словам министра, в конфликте произошел «драматический сдвиг» в сторону беспилотников.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегала Германию и Швецию от планов выпускать оружие на Украине. РФ относится к планам Запада развернуть производство вооружения на украинской территории как к доказательству вовлеченности в конфликт.