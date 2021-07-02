Украина обстреляла ДНР и ЛНР

Украинские силовики обстреляли территории самопровозглашенной ДНР из минометов и тяжелых артиллерийских орудий. Обстрелы зафиксировал Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), сообщило Донецкое агентство новостей.

Обстрелы со стороны ВСУ начали фиксировать с 05:40. Киевские силовики применяли крупнокалиберные минометы и артиллерию. По ДНР было выпущено не менее 65 боеприпасов, сообщили в представительстве самопровозглашенной республики при СЦКК. Под огонь попали окрестности поселка Минеральное и села Ленинское. Сведений о пострадавших либо разрушениях в результате обстрелов пока не поступало.

Луганская народная республика также подверглась обстрелам со стороны Украины. В представительстве ЛНР при СЦКК сообщили, что ВСУ пять раз за сутки нарушили режим тишины. От полученных ранений погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР, рассказал Луганскинформцентр.

Ранее, в конце июня, в ДНР заявили о гибели четырех ополченцев, который попали под обстрел со стороны ВСУ. Также две недели назад жертвами диверсии украинских силовиков стали пятеро военнослужащих ЛНР.