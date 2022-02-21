Украина обрушила массированные удары на жилые районы ДНР

Украинские вооруженные силы не прекратили обстреливать территорию Донбасса. В Донецкой народной республике заявили, что удары ВСУ наносят по жилым кварталам.

В ходе атаки, сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале, пострадала мирная жительница Донецка.

«Украинская сторона продолжает наносить массированные удары по жилым кварталам нашей республики», — отмечено в публикации.

Обстрел из артиллерийских орудий, по данным Народной милиции, произвели боевики 54-й бригады. Снаряды выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка.

«Получила легкие ранения мирная жительница. Поврежден гражданский автомобиль. Зафиксированы повреждения пяти жилых домов», — добавили в Народной милиции ДНР.

Из-за повреждения газопровода низкого давления на улице Роборовского без газа остались 35 домов.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. В Крыму решение российского лидера назвали единственно возможным и способным положить конец геноциду народов Донбасса.