Мир 07 июля 2023, 08:14 Украина обратилась в УЕФА из-за вызова на сборы российского арбитра УАФ обратилась в УЕФА из-за приглашения на сборы российского арбитра Карасева Pxhere

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Украинская ассоциация футбола (УАФ) попросила Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировать приглашение российского судьи Сергея Карасева на ежегодную встречу арбитров. Об этом сказано в официальном письме УАФ, которое появилось на сайте организации.

«Мы обращаемся к вам с просьбой рассмотреть еще одно замечание по поводу распространенной в СМИ информации, что российский арбитр Сергей Карасев получил приглашение принять участие в ежегодной встрече футбольных арбитров, — сказано в официальном послании.

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Украинская ассоциация футбола уточнила, что встреча намечена на сентябрь, официальное мероприятие для арбитров должно пройти в Швейцарии. Этих судей должны включить в списки для работы в играх под эгидой организации.

Сергей Карасев работает на матчах чемпионата России начиная с 2008 года, а с 2010-го он стал судьей ФИФА. Карасев также был арбитром на матчах Лиги Европы, Лиги чемпионов, чемпионатах мира и Европы, на Олимпийских играх. Карасев получил в 2021 году назначение на матч за Суперкубок УЕФА, где играли и испанский «Вильярреал» и английский «Челси».