Мир 29 ноября 2022, 11:59 Украина обратилась к США с просьбой о поставках газа на зиму Глава «Нафтогаза» Чернышов подтвердил запрос дополнительных объемов газа у США freepik

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Представители компании «Нафтогаз Украины» обратились к США с просьбой о поставках дополнительных объемов голубого топлива. Об этом сообщил глава предприятия Алексей Чернышов. Его процитировал ТАСС.

По его словам, газ нужен для использования в зимний период.

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«Ключевое — дополнительный объем газа, необходимый для прохождения этого отопительного сезона», — отметил Чернышов.

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Также глава украинской компании сказал, что его стране нужны метанол, газовые компрессоры и дизельные генераторы. Кроме того, «Нафтогаз» попросил поставить оборудование для добычи голубого топлива.

Чернышов сделал это заявление после переговоров c главой агентства США по международному развитию в Европе и Азии Эрин Макки.

Еще в августе президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его стране предстоит пережить самую сложную за все время независимости зиму. Также он отмечал, что в государстве сложится крайне опасная и острая ситуация с газом.