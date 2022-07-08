Украинские власти попросили Канаду не передавать России турбину для газопровода «Северный поток». Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Министерстве энергетики Украины.

«Санкции запрещают передачу любого оборудования, связанного с газом. Если, не дай бог, это решение о передаче турбины будет одобрено, мы, несомненно, обратимся к нашим европейским коллегам с просьбой пересмотреть их подход. Потому что если страны не следуют принятым ими решениям о санкциях, как мы можем говорить о солидарности?» — высказался собеседник агентства.

«Газпром» снизил поставки по «Северному потоку» с середины июня. Компания объяснила такой шаг ситуацией с немецкой фирмой Siemens, которая из-за антироссийских санкций Канады не может вернуть турбину с компрессорной станции «Портовая» из ремонта.

«Газпром» после возникших ограничений заявил, что будет поставлять газ по «Северному потоку» до ста миллионов кубометров в сутки из 167 требуемых, потому в данный момент используется лишь три газоперекачивающих агрегата (ГПА).