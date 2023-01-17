Эксклюзив 17 января 2023, 12:29 Украина обманула иностранных наемников байками о неопасных боях с ВС России Аналитик Колчин: Украина пытается привлечь новых наемников из-за колоссальных потерь РИА «Новости»

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Украина всеми силами пытается привлечь на свою сторону иностранных наемников. Ведь киевскому режиму очень не хватает людей из-за колоссальных потерь на фронте. Украинские власти используют для достижения своих целей сообщения о якобы неопасности боестолкновений с российской армией. Об этом «360» рассказал аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

«В условиях колоссальных потерь на Донбасском направлении — под Соледаром и Артемовском — Киеву жизненно необходимо найти новые людские ресурсы для поддержания устойчивости фронта» — сказал он.

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Офис президента Украины Владимира Зеленского в связи с этим всеми силами пытается привлечь на свою сторону все больше наемников из стран Европы, Америки и Азии.

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«Создаются различные информационные материалы, которые призваны показать, что боевые столкновения с российской армией не так опасны и несут минимальную угрозу для наемников. Конечно, это все разительно контрастирует с реальностью — множество наемников с начала спецоперации уничтожают ВС России», — подчеркнул Колчин.

По его словам, журналисты, в том числе и западные, не раз писали о бегущих с Украины наемниках.

«Они бегут после нескольких дней или недель боев, опасаясь за свою жизнь и понимая небезопасность своего положения», — добавил собеседник «360».

Наемники из Великобритании, Германии отмечали, что командование ВСУ не занимается их безопасностью и использует как пушечное мясо для бездумных атак позиций российской армии, подчеркнул Колчин.

Ранее командир группы «Викинг» Западного военного округа России заявил, что власти Украины пытаются выставить российских военных в худшем свете для привлечения к себе больше иностранных наемников.