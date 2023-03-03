Мир 03 марта 2023, 20:18 Украина обманным путем отправляла полицейских на фронт Экс-сотрудник МВД: батальоны из полицейских создают на Украине с помощью шантажа РИА «Новости»

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Бывший сотрудник МВД Украины, который остался работать в Запорожской области, рассказал РИА «Новости», что киевский режим обманом заставлял полицейских выехать на украинскую территорию после перехода региона под контроль России. Правоохранителей избивали и отправляли в зону боевых действий.

По словам экс-полицейского, в Запорожской области остались около 90% сотрудников правоохранительных органов Украины.

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«Потом их заманили большой суммой денег, пообещав [их] как зарплату. Первые сотрудники, которые выезжали, — к ним еще лояльно относились», — пояснил он.

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Остальных, добавил собеседник агентства, проверяли сотрудники СБУ. Потом мужчин отправляли на передовую. Обещанных денег они так и не увидели, а в зону боевых действий полицейских посылали с формулировкой «нет доверия».

«Они хотели остаться и работать уже в России, но их шантажировали тем, что у их родственников будут проблемы. А когда зарплатой заманили большой, которой они никогда не получали, некоторые из них на это повелись», — резюмировал бывший сотрудник украинского МВД.

Большие потери ВСУ заставили украинские власти пополнять резервы всем мужским населением, даже теми, кто разъехался по странам Европы. Уехавшие украинцы уже начали получать повестки.