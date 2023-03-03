03 марта 2023, 20:18
Украина обманным путем отправляла полицейских на фронт
Экс-сотрудник МВД: батальоны из полицейских создают на Украине с помощью шантажа
Бывший сотрудник МВД Украины, который остался работать в Запорожской области, рассказал РИА «Новости», что киевский режим обманом заставлял полицейских выехать на украинскую территорию после перехода региона под контроль России. Правоохранителей избивали и отправляли в зону боевых действий.
По словам экс-полицейского, в Запорожской области остались около 90% сотрудников правоохранительных органов Украины.
Реклама
«Потом их заманили большой суммой денег, пообещав [их] как зарплату. Первые сотрудники, которые выезжали, — к ним еще лояльно относились», — пояснил он.
Реклама
Остальных, добавил собеседник агентства, проверяли сотрудники СБУ. Потом мужчин отправляли на передовую. Обещанных денег они так и не увидели, а в зону боевых действий полицейских посылали с формулировкой «нет доверия».
«Они хотели остаться и работать уже в России, но их шантажировали тем, что у их родственников будут проблемы. А когда зарплатой заманили большой, которой они никогда не получали, некоторые из них на это повелись», — резюмировал бывший сотрудник украинского МВД.
Большие потери ВСУ заставили украинские власти пополнять резервы всем мужским населением, даже теми, кто разъехался по странам Европы. Уехавшие украинцы уже начали получать повестки.
Украина
Полиция
Реклама
Реклама