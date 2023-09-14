Мир 14 сентября 2023, 03:48 Украина объявила «войну» основному союзнику — СМИ Вести.ua: Украина и Польша затеяли аграрную войну из-за зерновой сделки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Украины и Польши инициировали «аграрную войну» из-за возможного запрета Варшавы на ввоз украинского зерна. Об этом сообщил портал Вести.ua.

«Польша и Украина начали „аграрную войну“. <…> Эпопея вокруг украинского зерна между странами длится уже более полугода», — указали в материале.

Реклама

По словам автора статьи, «зерно раздора» началось с весны 2023 года. Тогда фермеры в Польше устроили забастовку из-за падения стоимости зерна почти в два раза. Это произошло после ввоза в страну более дешевого зерна с Украины.

В преддверии скорых выборов польские политики стали чаще делать громкие заявления об отношениях с Украиной в сельскохозяйственной сфере.

Министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус ранее сказал, что власти одобрили постановление, запрещающее ввозить в страну украинское зерно после 15 сентября.