Украина объявила в розыск организатора референдума в Крыму. Его обвинили в госизмене

Прокуратура Автономной Республики Крым (подразделение Генпрокуратуры Украины) объявила в розыск главу Избирательной комиссии Крыма Михаила Малышева. Его обвинили в госизмене из-за выборов в Госсовет республики, которые пройдут 8 сентября.

Как сообщил официальный портал ведомства, суд дал разрешение на досудебное расследование и привлечение Малышева к уголовной ответственности заочно.

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«Сейчас в рамках уголовного производства главе Избирательной комиссии Республики Крым сообщено о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершение действий, направленных на захват государственной власти», — говорится в сообщении украинской прокуратуры.

В ведомстве также призвали жителей Крыма «не принимать участия в незаконных выборах на территории временно оккупированного полуострова».

В 2014 году Михаил Малышев занимал пост председателя комиссии крымского парламента по организации референдума о присоединении полуострова к России.