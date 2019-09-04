Украина объявила в розыск организатора референдума в Крыму. Его обвинили в госизмене
Как сообщил официальный портал ведомства, суд дал разрешение на досудебное расследование и привлечение Малышева к уголовной ответственности заочно.
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«Сейчас в рамках уголовного производства главе Избирательной комиссии Республики Крым сообщено о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершение действий, направленных на захват государственной власти», — говорится в сообщении украинской прокуратуры.
В ведомстве также призвали жителей Крыма «не принимать участия в незаконных выборах на территории временно оккупированного полуострова».
В 2014 году Михаил Малышев занимал пост председателя комиссии крымского парламента по организации референдума о присоединении полуострова к России.