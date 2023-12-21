Мир 21 декабря 2023, 17:00 Украина объявила в розыск бизнесмена Гинера и вице-спикера Думы Бабакова МВД Украины внесло в базу розыска бизнесмена Гинера и депутата Госдумы Бабакова РИА «Новости»

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Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков и президент российского футбольного клуба ЦСКА попали в список разыскиваемых лиц на Украине. Об этом со ссылку на базу данных украинского МВД сообщили «Известия».

Российский предприниматель и депутат стали фигурантами уголовных дел о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

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Суд уже вынес решение о заочном аресте Евгения Гинера. Александр Бабаков пока считается «скрывающимся от органов досудебного преследования.

Уголовное дело против президента ЦСКА Евгения Гинера Украинские силовики завели еще в начале августа. По версии следствия, принадлежащая бизнесмену компания АО «Конструкторское бюро автоматических линий имени Кошкина» якобы поставляла снаряды различного калибра стрелкового оружия в Вооруженные силы России.

Также Гинера обвинили в нарушении энергетической безопасности Украины за строительство теплоэлектростанций в Симферополе и Севастополе, подключенные к российским сетям.

Кроме того, Гинер и Бабаков, по версии Госбюро расследований Украины, являются теневыми совладельцами компании VS Energy, на которую приходится до 10% всего энергорынка Украины, напомнил «Коммерсант». В самой компании связь с россиянами отрицали, но украинский Минюст подготовил иск для национализации имущества фирмы.