21 декабря 2023, 17:00
Украина объявила в розыск бизнесмена Гинера и вице-спикера Думы Бабакова
МВД Украины внесло в базу розыска бизнесмена Гинера и депутата Госдумы Бабакова
Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков и президент российского футбольного клуба ЦСКА попали в список разыскиваемых лиц на Украине. Об этом со ссылку на базу данных украинского МВД сообщили «Известия».
Российский предприниматель и депутат стали фигурантами уголовных дел о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
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Суд уже вынес решение о заочном аресте Евгения Гинера. Александр Бабаков пока считается «скрывающимся от органов досудебного преследования.
Уголовное дело против президента ЦСКА Евгения Гинера Украинские силовики завели еще в начале августа. По версии следствия, принадлежащая бизнесмену компания АО «Конструкторское бюро автоматических линий имени Кошкина» якобы поставляла снаряды различного калибра стрелкового оружия в Вооруженные силы России.
Также Гинера обвинили в нарушении энергетической безопасности Украины за строительство теплоэлектростанций в Симферополе и Севастополе, подключенные к российским сетям.
Кроме того, Гинер и Бабаков, по версии Госбюро расследований Украины, являются теневыми совладельцами компании VS Energy, на которую приходится до 10% всего энергорынка Украины, напомнил «Коммерсант». В самой компании связь с россиянами отрицали, но украинский Минюст подготовил иск для национализации имущества фирмы.
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