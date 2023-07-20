Мир 20 июля 2023, 15:48 Украина объявила потенциальными целями все суда, идущие в российские порты Черного моря Минобороны Украины запретило судоходство в северо-восточной части Черного моря РИА «Новости»

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Минобороны Украины заявило, что будет рассматривать суда, идущие через акваторию Черного моря к российским морским портам, как перевозящие военные грузы. Об этом сообщило РИА «Новости».

В ведомстве указали, что с 05:00 20 июля Украина запретила судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива ввиду опасности.

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Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн призвал обеспечить военное сопровождение следующих в украинские порты всех зерновых судов.

Россия прекратила участие в зерновой сделки с ООН, Турцией и Украиной 18 июля. Причиной такого решения стало невыполнение условий соглашения.

Минобороны РФ объявило, что с 00:00 20 июля начнет признавать следующие сухогрузы на Украине перевозчиками военных грузов.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что после закрытия зерновой сделки ни одна страна не рискнет посылать свои суда в порты страны.