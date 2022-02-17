Украина объявила о запуске нового формата сотрудничества с Польшей и Великобританией

Украина, Польша и Великобритания запустили новый формат сотрудничества. Как сообщил «Интерфакс Украина», такое заявление сделал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с британской коллегой Элизабет Трасс.

Украинский министр подчеркнул, что в ближайшее время страны — участницы нового трехстороннего соглашения выпустят официальное заявление.

«С радостью сообщаю, что Украина, Великобритания и Польша начинают новый трехсторонний формат сотрудничества», — заявил Кулеба.

По его словам, сотрудничество распространится на сферы экономики, торговли, энергетики и борьбу с дезинформацией. Кроме того, Польша и Великобритания помогут Украине в защите суверенитета и территориальной целостности.