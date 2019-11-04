Украина объявила о создании «несбиваемой» ракеты

На Украине представили сверхзвуковую противокорабельную ракету «Молния» («Блискавка»), которая позиционируется как несбиваемая. Ракета понадобилась Киеву для защиты от России.

Ракету разработали украинские инженеры из конструкторского бюро «Южное». Как сообщается на ютуб-канале Обзор TV, «Молния» была представлена на выставке «Оружие и безопасность — 2019».

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Скорость ракеты, по словам разработчиков, достигает 2000-2500 километров в час. Дополнительно в нее можно встроить осколочно-фугасную и фугасно-проникающую боевые части. «Молнии» планируют установить на самолетах Су-27 и Су24М, которые стоят на вооружении ВВС Украины. Разработчики утверждают, что это потребует минимального переоборудования самолетов.

В обзоре военный эксперт Олег Жданов заявил, что средств противостояния «Молнии» на данный момент нет практически ни у кого в мире. По его словам, ракета может использоваться для противодействия России в Черном и Азовском морях.