Мир 04 июля 2023, 15:26 Украина объявила о смене стратегии контрнаступления Секретарь СНБО Украины Данилов назвал целью атак ВСУ истощение российской армии Ministry of Defense of Ukraine

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Первый этап контрнаступления украинских войск заключается не в продвижении на большие расстояния, а в планомерном изматывании российской армии. О такой смене стратегии командования ВСУ написал на своей странице в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

По его словам, перед украинскими войсками сейчас стоит одна задача — максимальное уничтожение российской армии, ее боевой техники, складов, пунктов управления, артиллерии и противовоздушной обороны.

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«Борьба на уничтожение сравнялась с борьбой километров», — подчеркнул Данилов, пояснив, что чем больший урон понесет армия России, тем больше территории вернется под контроль Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не устраивают медленные темпы продвижения войск в ходе контрнаступления, но отметил, что вмешиваться в решение командования не станет. Он добавил, что не рассматривает ситуацию на линии соприкосновения в качестве голливудского фильма, где все происходит стремительно.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что, по данным на вторник, 4 июля, украинские войска совершили 16 попыток перейти в атаку на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Но все случаи наступления отбили российские войска, а украинские военные понесли серьезные потери.