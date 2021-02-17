Украина объявила о новых правилах карантина

Введенный на Украине карантин в связи с распространением коронавируса продлят до 30 апреля. В эпидемические правила внесут изменения. Как сообщил «Интерфакс», соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По словам главы украинского Кабмина, все области страны получат собственные ограничительные меры в зависимости от эпидемической ситуации. Всего уровней будет четыре: красный, оранжевый, желтый и зеленый. У каждого из них собственные критерии и правила.

«Хочу подчеркнуть, что решение вступит в действие на следующей неделе, поэтому у всех украинцев будет возможность заблаговременно с ним ознакомиться, подготовиться», — пояснил Шмыгаль.

По данным агентства, которое ознакомилось с проектом постановления, новые правила вступят в силу 22 февраля. Завершение карантина запланировано на 30 апреля 2021 года.

О продлении карантина до конца апреля Денис Шмыгаль говорил еще в начале февраля. При этом он не исключал, что и по истечении этого срока ограничения не снимут.

Строгие ограничения ввели на Украине с 8 января. После власти объявили о введении режима чрезвычайной ситуации, который завершится 28 февраля.

Минздрав Украины уже сообщил об этапах вакцинации после поставок препаратов в страну. Первыми привьют сотрудников медицинских учреждений, которые занимаются больными ковидом. Всего 367 тысяч человек. На втором этапе прививки сделают трем миллионам граждан: это постояльцы домов престарелых и персонал этих заведений. Всего вакцинация пройдет в пять этапов.

Пока документы на регистрацию своих препаратов в контролирующие органы страны подали компании Pfizer и AstraZeneca.