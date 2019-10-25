Украина объявила о готовности к перезапуску отношений с НАТО

НАТО расширит военную поддержку Украины Подробнее

«Будет документ, но мы его не успеем сделать так быстро, на следующей неделе. Мы рассчитываем, что первые документы будут подписаны в этом году», — сообщил Загороднюк.

По его словам, все имеющиеся форматы сотрудничества с НАТО Украина сведет в одну программу. Это соответствует новому подходу, который ввел Североатлантический альянс: «Одна страна — один план». О подробностях программы глава Минобороны умолчал.

В конце 2014 года Верховная Рада изменила два закона, которые обозначили отказ от внеблокового статуса. В 2016 году введены дополнительные изменения. По ним вступление в НАТО стало основным вектором внешнеполитического развития страны. Но чтобы ему следовать, к 2020 году на Украине должна быть реализована полная совместимость национальной армии с смилами стран военного блока. Экс-генсек организации Андерс Фог Расмуссен ранее акцентировал внимание на том, что украинскому государству придется достигнуть ряда критериев, реализация которых потребует немалого количества времени.

По мнению экспертов, Украина не станет членом НАТО в ближайшие два десятилетия.