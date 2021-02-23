Украина объяснила введение санкций против «Спортмастера»

Украинские власти ввели санкции против сети магазинов «Спортмастер» из-за работы ретейлера в Крыму. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

Под ограничения попала сингапурская компания Sportmaster Operations Pte. Ltd, владеющая ООО «Спортмастер-Украина», сообщили в СБУ агентству «Интерфакс-Украина».

Еще летом 2020 года ведомство направило в украинский МИД письмо о «противоправной» работе сети «Спортмастер» «на временно оккупированных территориях». Дипломаты несколько раз передавали ноты властям Сингапура. Эти документы остались без ответа.

«Спортмастер» называет себя крупнейшей розничной сетью торговли спорттоварами на Украине. 19 февраля компания попала в санкционный список Совета безопасности и обороны страны. На следующий день санкции утвердил президент Владимир Зеленский.

Компания посчитала это решение необоснованным. «„Спортмастер Украина“ работала и будет продолжать работать исключительно в правовом поле», — отметили там.

По состоянию на 22 февраля магазины сети продолжали свою работу в республике.