  • Украина обиделась на Венгрию из-за неприемлемой риторики о конфликте в Донбассе

    05 сентября 2019, 18:14

    Ольга Чеснокова

    Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с высказываниями госсекретаря канцелярии премьер-министра Венгрии Тристана Азбея о военном конфликте в Донбассе. Киев возмутила недопустимая формулировка «кризис гражданской войны». Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.

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    В МИД Украины отметили, что представитель венгерского правительства использовал недопустимую риторику в своем выступлении. Он заявил о «кризисе гражданской войны» на Украине. В самом Киеве более пяти лет принято считать конфликт «актом российской агрессии».

    Украинское ведомство подчеркнуло, что такая формулировка неприемлема и противоречит «официальной позиции стран-членов ЕС и НАТО, к которым относится также и Венгрия». Киев также призвал власти Венгрии к солидарности в вопросе территориальной целостности Украины.

    В связи с этим украинская сторона вызвала на ковер посла Венгрии в Киеве. Ему дали понять, что в таких вопросах не может существовать самостоятельность, сообщила «Свободная пресса».