Украина предложила привлечь Россию для контроля за перемирием в Донбассе Подробнее

В МИД Украины отметили, что представитель венгерского правительства использовал недопустимую риторику в своем выступлении. Он заявил о «кризисе гражданской войны» на Украине. В самом Киеве более пяти лет принято считать конфликт «актом российской агрессии».

Украинское ведомство подчеркнуло, что такая формулировка неприемлема и противоречит «официальной позиции стран-членов ЕС и НАТО, к которым относится также и Венгрия». Киев также призвал власти Венгрии к солидарности в вопросе территориальной целостности Украины.

В связи с этим украинская сторона вызвала на ковер посла Венгрии в Киеве. Ему дали понять, что в таких вопросах не может существовать самостоятельность, сообщила «Свободная пресса».