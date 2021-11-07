Украина обиделась на Литву из-за закупок электроэнергии у России

Депутат Верховной рады от «Слуги народа» Максим Бужанский упрекнул Литву в том, что она призывала не закупать электроэнергию у России, а сама импортирует ее по ценам ниже, чем украинцы. Парламентарий написал об этом в своем Telegram-канале.

Бужанский припомнил президенту Литвы Гитанасу Науседе, что когда тот приезжал к ним в марте и выступал в Раде, то призывал Украину отказаться от закупок электроэнергии у РФ и Белоруссии. Депутат отметил, что тогда своими словами он буквально сорвал овации.

Но сама Литва не стала отказываться от российской электроэнергии. И 6 ноября, по словам депутата, она получила из Калининграда 499 мегаватт. А еще 522 мегаватта — из Белоруссии. Украине же достались только «несчастные пять мегаватт» из Белоруссии.

Бужанский указал, что Литве это обходится в девять раз дешевле. По его словам, если для литовцев цена составила 11 евро за мегаватт-час, то украинцы платят 100 евро. Он предложил делать выводы о «ценности и искренности» советов литовских друзей с точки зрения этих цен.

Ранее депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович обвинил Литву и Молдавию в предательстве Украины из-за закупок газа у России.