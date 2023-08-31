Мир 31 августа 2023, 04:38 «Украина — новый Израиль?» Немецкий журналист раскрыл военную стратегию Зеленского Junge Welt: Украина не сможет долго вести военные действия по модели Израиля flickr.com

Читать 360tv в

Украина нацелилась на долгую борьбу по примеру Израиля. Но сил на затяжное противостояние с Россией у страны не хватит, выразил уверенность немецкий журналист Райнхард Лаутербах в статье для газеты Junge Welt.

В статье Лаутербах ссылается на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе телемарафона.

Реклама

Украинский лидер тогда отметил, что ВСУ готовы долго вести боевые действия, «не теряя людей, минимизировав жертвы, как с примером Израиля».

По мнению журналиста, Америка тоже рассматривает предоставление гарантий безопасности Украине по примеру Израиля: США готовы предоставить оружие, деньги и политическую поддержку, но отказываются принять страну в НАТО.

В то же время, есть разница между Израилем и Украиной и она не позволит последней вести долгое противостояние с Россией.

«Так что же: Украина — новый Израиль? Нет, есть маленькая разница: Израиль многократно превосходит своих арабских соседей в военном отношении. Об Украине такого сказать нельзя», — пояснил автор.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о невозможности мирного урегулирования конфликта. Политик напомнил, что в стране приняли закон, который прямо запрещает переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Авторы: