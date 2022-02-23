На Украине заявили, что никогда не признают суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба счел принятое в России решение абсурдом.

Министр иностранных дел Украины обозначил позицию страны после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Его слова привел ТАСС.

«Вчера президент Путин признал две части украинской земли в качестве независимых структур. Украина никогда не признает такой абсурд, и это не признает мир», — заявил Кулеба.

По его мнению, таким образом Россия признала ответственность за вооруженный конфликт на юго-востоке страны.

Кулеба также отметил, что Украина приветствует санкции, объявленные США в отношении России

«Украина считает, что сейчас настало время для введения санкций, и мы приветствуем объявление санкций президентом Байденом», — сказал Кулеба.

Он добавил, что в Киеве благодарны Вашингтону за финансовую и прочую помощь, которая была оказана Соединенными Штатами на фоне продолжающегося кризиса. Глава украинского МИД предложил Блинкену обдумать «похожий на ленд-лиз» проект. По его мнению, такая программа помогла бы укрепить возможности Украины по защите.

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Ранее с просьбой к нему обратились руководители данных территорий Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что признанные на международном уровне границы страны не изменятся вопреки действиям России. Решение России по Донбассу он счел выходом страны из Минских соглашений.

В США после признания независимости ДНР и ЛНР ввели санкции против РФ. В первую очередь они коснутся двух банков, в том числе ВЭБ, суверенного долга России и российских элит. При этом ограничения против ВЭБ американская сторона введет уже 22 февраля, а против представителей элиты и членов их семей — 23 февраля.

Президент США Джо Байден отметил, что страна продолжит работать с Германией над тем, чтобы «Северный поток — 2» не был запущен. Американцы также намерены и дальше помогать Украине в сфере обороны.