Украина незаконно продала имущество российской госкорпорации

Власти Украины незаконно продали 4 марта акции Проминвестбанка — дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Ранее Стокгольмский арбитраж запретил Киеву это делать.

«Украина завершила незаконную экспроприацию инвестиций российского инвестора, окончательно нарушила двустороннее соглашение о защите капиталовложений, продемонстрировала мировому сообществу нежелание соблюдать нормы международного права, грубо проигнорировала решение независимого трибунала в Стокгольме», — приводит РБК слова старшего вице-президента правового блока ВЭБ.РФ Игоря Краснова.

Он добавил, что именно поэтому инвестировать в страну, где «отсутствует независимый суд, уважение и защита прав собственности», нельзя. ВЭБ.РФ будет добиваться компенсаций.

Продать арестованные акции Проминвестбанка Украина хотела еще в 2018 году, однако покупателей тогда не было. Позже Стокгольмский арбитраж запретил это делать. Решение международного суда не стало для Киева препятствием — акции продали за 268,7 миллиона гривен (713 миллионов рублей).