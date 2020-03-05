    05 марта 2020, 14:50

    Украина незаконно продала имущество российской госкорпорации

    Андрей Иванов

    Власти Украины незаконно продали 4 марта акции Проминвестбанка — дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Ранее Стокгольмский арбитраж запретил Киеву это делать.
    Украина незаконно продала имущество российской госкорпорации

    «Украина завершила незаконную экспроприацию инвестиций российского инвестора, окончательно нарушила двустороннее соглашение о защите капиталовложений, продемонстрировала мировому сообществу нежелание соблюдать нормы международного права, грубо проигнорировала решение независимого трибунала в Стокгольме», — приводит РБК слова старшего вице-президента правового блока ВЭБ.РФ Игоря Краснова.

    Он добавил, что именно поэтому инвестировать в страну, где «отсутствует независимый суд, уважение и защита прав собственности», нельзя. ВЭБ.РФ будет добиваться компенсаций.

    Продать арестованные акции Проминвестбанка Украина хотела еще в 2018 году, однако покупателей тогда не было. Позже Стокгольмский арбитраж запретил это делать. Решение международного суда не стало для Киева препятствием — акции продали за 268,7 миллиона гривен (713 миллионов рублей).