Украина незаконно отобрала землю у крымских татар

Два гектара земли, которые принадлежат по закону семье Ниметуллаевых, отняли украинские власти для строительства КПП «Чонгар».

Как отметил «Царьград», Ниметуллаевы — основатели общественной организации крымских татар «Къырым бирлиги». Они намерены подать иски и отстоять «захваченную» землю.

Рустем Ниметуллаев подчеркнул, что передача земли украинской погранслужбе незаконна.

«Юристы готовят иски, мы однозначно будем отстаивать свою землю. Там речь идет об участке площадью два гектара. Земля передана Госпогранслужбе Украины, видимо, к ним иски и будут», — рассказал Ниметуллаев.