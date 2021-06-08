Белый дом и украинское правительство разослали противоречивые официальные отчеты о телефонном разговоре между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже украинцы исправили исправил неверное толкование слов американского лидера о вступлении страны в НАТО.

Правительство Украины первоначально сообщило на своем официальном сайте, что Байден «подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО». Но Байден, по утверждению Белого дома, не делал такое заявление. Об этом сообщил Axios.

«Украинцы неправильно охарактеризовали заявление и исправили запись», — сказал представитель Совета национальной безопасности изданию.

К вечеру 7 июня показания украинского правительства о членстве Украины в НАТО были изменены. В сообщении пресс-службы украинского лидера теперь содержится формулировка: «Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в Альянсе».

О членстве Украины в НАТО первым заговорил бывший президент Джордж У. Буш в 2008 году. Однако спустя 13 лет восточноевропейская страна не приблизилось к членству в НАТО. Владимир Зеленский в свое правление решил сделать интеграцию в НАТО приоритетным вопросом, но прогресса до сих пор нет.

Во время телефонного разговора 7 июня Джо Байден пригласил Зеленского на встречу в Белый дом в следующем месяце.