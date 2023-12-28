Мир 28 декабря 2023, 19:10 Украина неуклюже оправдала Буданова, угрожавшего вторжением в Крым ГУР МО Украины оправдало слова Буданова о Крыме «информационной борьбой» РИА «Новости»

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Слова руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о грядущем вторжении ВСУ в Крым были лишь инструментом «информационной борьбы». Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов на украинском канале «Общественное».

«Информация от военно-политического руководства — также инструмент влияния. Они (заявления — прим. ред.) делаются тогда, когда это необходимо», — попытался оправдать своего начальника Юсов.

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Украина «не планировала нападать» на полуостров, заверил он.

Представитель ГУР не стал отрицать, что боевики при попытках атак на Крым прибегают к помощи западных партнеров. Они консультируют Украину и предоставляют ей необходимые данные.

О том, что Украина якобы вернет Крым в свой состав силовым путем, Буданов заявил в июле.

В октябре Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинение в терроризме. Следователи собрали доказательства, что высшее военное руководство Украины причастно к организации свыше 100 атак дронов на объекты в России.