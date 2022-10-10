«Украина несет колоссальные потери». Марочко рассказал об успехах союзных сил на ряде направлений | 360°

Мир 10 октября 2022, 18:58 Поделиться Telegram

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Viber «Украина несет колоссальные потери». Марочко рассказал об успехах союзных сил на ряде направлений Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ не оставляют безуспешные попытки прорыва обороны Пресс-служба Президента Украины

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Украинские военные периодически предпринимают попытки прорвать линию обороны сил на Луганском направлении. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В некоторых местах противник не прекращает попыток прорвать нашу линию обороны, причем превосходящими силами», — рассказал он.

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Марочко подчеркнул, что попытки ВСУ не приводят ни к результату. По его словам, командование подразделений ЛНР распределило силы и средства, и на опасных участках, где возможны прорывы, было усиление.

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«Мы на некоторых направлениях имеем успехи, Украина несет колоссальные потери», — заключил Марочко.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении союзных сил на Марьинском и Угледарском направлениях. Также он отметил успешные действия подразделений на Артемовском и Авдеевском направлениях.

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