«Украина несет колоссальные потери». Марочко рассказал об успехах союзных сил на ряде направлений | 360°

Все новости

Подмосковье

10 октября 2022, 20:34

Проверка показала готовность коммунальных служб Реутова к предстоящей зиме

Мир

10 октября 2022, 20:33

Страна с особым мнением. Венгрия сохранила контакты с Россией ради национальных интересов

Реклама

Эксклюзив

10 октября 2022, 20:25

Рогов рассказал о расследовании преступлений ВСУ против жителей Запорожья

Происшествия

10 октября 2022, 20:24

Петербургские грабители отобрали миллион рублей у приезжего мужчины

Важное

10 октября 2022, 20:21

«Газпром» напомнил об установке взрывателя НАТО около «Северного потока» в 2015 году

Происшествия

10 октября 2022, 20:19

Мошенников приговорили к заключению за обман пенсионерки в Петербурге

Происшествия

10 октября 2022, 20:19

Поезд насмерть сбил девушку в Ленобласти

Культура

10 октября 2022, 20:12

Нижегородский мурал «Река времени» стал конкурсантом фестиваля стрит-арта «ФормART»

Общество

10 октября 2022, 20:11

Итоги Всероссийского конкурса годовых отчетов НКО «Точка отсчета» подведут в конце 2022

Мир

10 октября 2022, 18:58

«Украина несет колоссальные потери». Марочко рассказал об успехах союзных сил на ряде направлений

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ не оставляют безуспешные попытки прорыва обороны

Читать 360tv в

Украинские военные периодически предпринимают попытки прорвать линию обороны сил на Луганском направлении. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В некоторых местах противник не прекращает попыток прорвать нашу линию обороны, причем превосходящими силами», — рассказал он.

Реклама

Марочко подчеркнул, что попытки ВСУ не приводят ни к результату. По его словам, командование подразделений ЛНР распределило силы и средства, и на опасных участках, где возможны прорывы, было усиление.

Реклама

«Мы на некоторых направлениях имеем успехи, Украина несет колоссальные потери», — заключил Марочко.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении союзных сил на Марьинском и Угледарском направлениях. Также он отметил успешные действия подразделений на Артемовском и Авдеевском направлениях.

ЛНР

ВСУ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама