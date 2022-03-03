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    03 марта 2022, 16:09

    «Украина неизбежно будет денацифицирована». Экс-глава МВД Украины Захарченко — о неадекватной оценке ситуации Зеленским

    Экс-глава МВД Украины Захарченко назвал неадекватной оценку ситуации Зеленским

    Анатолий Минкин, Иван Степанов

    Президент Украины Владимир Зеленский не смог адекватно оценить уровень надвигающейся катастрофы. Он оказался в ситуации, когда ему нечего предложить на переговорах с Россией и нужно выполнять все поставленные условия. Об этом в беседе с «360» рассказал бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

    «Украина неизбежно будет денацифицирована». Экс-глава МВД Украины Захарченко — о неадекватной оценке ситуации Зеленским

    По его словам, Зеленский рассчитывает на подписание перемирия с Россией, чтобы потребовать от Запада включить Украину в состав Евросоюза по ускоренной процедуре за несколько месяцев. Для этого ему нужно признать Крым частью России и независимость Донецкой и Луганской народных республик.

    «Я думаю, что до него дойдет, что торговаться ему нечем, а демилитаризация и денацификация для Украины неизбежна», — заявил Захарченко.

    Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро заявил, что специальная военная операция началась для защиты мирного населения Донбасса и для того, чтобы Киев признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. Демилитаризация и денацификация Украины сохранят ее нейтральный и безъядерный статус.

    Специальная операция по демилитаризации Украины идет восьмой день. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по военной инфраструктуре.