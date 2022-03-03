Президент Украины Владимир Зеленский не смог адекватно оценить уровень надвигающейся катастрофы. Он оказался в ситуации, когда ему нечего предложить на переговорах с Россией и нужно выполнять все поставленные условия. Об этом в беседе с «360» рассказал бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

По его словам, Зеленский рассчитывает на подписание перемирия с Россией, чтобы потребовать от Запада включить Украину в состав Евросоюза по ускоренной процедуре за несколько месяцев. Для этого ему нужно признать Крым частью России и независимость Донецкой и Луганской народных республик.

«Я думаю, что до него дойдет, что торговаться ему нечем, а демилитаризация и денацификация для Украины неизбежна», — заявил Захарченко.

Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро заявил, что специальная военная операция началась для защиты мирного населения Донбасса и для того, чтобы Киев признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. Демилитаризация и денацификация Украины сохранят ее нейтральный и безъядерный статус.

Специальная операция по демилитаризации Украины идет восьмой день. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по военной инфраструктуре.