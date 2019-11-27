Украина не желает строить простейшие умозаключения — Госдума
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал слова замглавы МИД Украины Елены Зеркаль о надеждах на отмену запуска «Северного потока — 2» из-за санкций США. Об этом сообщил сайт RT.
«МИД Украины в очередной раз демонстрирует нежелание или невозможность строить простейшие умозаключения. „Северный поток — 2“ — это один из ключевых факторов энергетической стабильности Евразийского региона. В проект вовлечены Германия, Франция, Австрия. Может, официальный Киев считает нужным и на эти страны наложить санкции?» — отметил депутат.
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Белик заявил, что Украина противопоставляет себя Европе. Украинские власти упускают из внимания тот факт, что европейские страны приняли участие в проекте «Северный поток — 2» и продолжают сотрудничество с Россией.
Этими государствами движет желание не «замерзнуть зимой и не допустить остановки своей промышленности».