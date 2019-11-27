«МИД Украины в очередной раз демонстрирует нежелание или невозможность строить простейшие умозаключения. „Северный поток — 2“ — это один из ключевых факторов энергетической стабильности Евразийского региона. В проект вовлечены Германия, Франция, Австрия. Может, официальный Киев считает нужным и на эти страны наложить санкции?» — отметил депутат.

Украина надеется на новые санкции против России Подробнее

Белик заявил, что Украина противопоставляет себя Европе. Украинские власти упускают из внимания тот факт, что европейские страны приняли участие в проекте «Северный поток — 2» и продолжают сотрудничество с Россией.

Этими государствами движет желание не «замерзнуть зимой и не допустить остановки своей промышленности».