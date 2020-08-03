Россиян задержали под Минском по подозрению в планировании массовых беспорядков. Белорусская Генпрокуратура пока не получала никаких запросов по этому поводу от украинской стороны.

«Каких-либо ходатайств в отношении задержанных на территории Белоруссии сотрудников ЧВК „Вагнер“ пока к нам не поступало», — сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы Генпрокуратуры.

Ранее пресс-служба офиса украинского генпрокурора заявила, что Киев будет требовать у Белоруссии выдачи 28 задержанных граждан. По мнению Украины, эти люди причастны к преступлениям, связанным с вооруженным конфликтом в Донбассе. Им объявили о подозрении по статье об участии в террористической организации. В ведомстве подчеркнули, что девять задержанных являются гражданами Украины.

Власти Белоруссии 29 июля объявили о задержании 33 граждан России. По мнению Минска, эти люди причастны к ЧВК «Вагнер». Россиян задержали за неделю до президентских выборов. Власти страны заявили, что задержанные планировали «дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании». В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что россияне являются сотрудниками ЧОП, которые собирались вылететь в Турцию, но опоздали на рейс.